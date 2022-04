Entiendo postura de Ken Salazar por reforma eléctrica, en EU se alinean con empresas privadas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nosotros haríamos lo propio porque somos un país independiente y libre”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ayer anunció que la declaratoria de validez constitucional de la Ley de la Industria Eléctrica, “abrirá la puerta a litigios” en el marco del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Y agregó:

"Yo no voy a decirle al presidente Joe Biden por qué no cumple el compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a ir yo a organismos internacionales”, indicó.