Maestros en Jalisco reclaman a la SEJ pagos atrasados, algunos desde hace 15 meses

GUADALAJARA, Jal. (apro) Cientos de maestros de educación básica reclaman a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) sus salarios, algunos no los reciben desde hace 15 meses, y denuncian que la autoridad pretende no darlos, so pretexto que no se permite la “retroactividad”.

A los docentes no solo les deben su sueldo, también bonos anuales y aguinaldos. Y debido a que no se les descuenta la cuota al ISSSTE de sus percepciones, carecen de servicio de salud.

Los pretextos para no pagar la nómina varían, así como las promesas: “maestros, estamos trabajando en eso; cuando tengamos noticias le llamamos”.

El colmo es que, mediante correo, una funcionaria de la SEJ, Josefina Campos Madrigal respondió a la profesora Martha Silva que “debido a que rebasa el tiempo permitido de retroactividad” que es de un año, no se le podrá realizar el pago que comprende del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2020.

La profesora Martha cubrió un interinato durante 10 años en el jardín de niños Unidad Modelo, nunca tuvo problemas para recibir su sueldo, hasta la segunda quincena de agosto de 2020.

La afectada señala que ama su profesión, pero tiene deudas pendientes por pagar, por lo que urge a la autoridad correspondiente resolver, o ser recibida por el titular de la SEJ, Juan Carlos Flores.

Recalcó que han enviado escritos al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que depende de la federación, el cual reveló que Jalisco tiene “problemas de pago y que mandaron el dinero en tiempo y forma”.

Por su parte, la profesora Rosalba Rivera, con 30 años de carrera magisterial acudió con diferentes funcionarios de la SEJ sin obtener una solución, por lo que decidió interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. El organismo ya requirió en dos ocasiones un informe a la SEJ, y no hay respuesta.

Tras una licencia sin goce de sueldo, Rosalba se reintegró a su empleo el 1 de enero de 2021, desde ese día a la fecha no ha recibido ningún pago. Debido a que no le hacen el descuento correspondiente no tiene acceso al ISSSTE, ni dinero para pagar un médico particular. Tampoco tiene recursos para pagar los camiones, y pidió prestado.

“Es inhumano que en estos tiempos de pandemia yo no tenga garantizado ni mi salario ni mi derecho a la salud. No es justo que, por trabajar honradamente, no nos hagan caso para pagarnos lo que nos toca. No les estamos pidiendo que nos paguen de su bolsa”, reclama.

La maestra Elizabeth Rendón tampoco ha recibido su sueldo desde el 16 de septiembre pasado, y mucho menos aguinaldo ni bonos. La encargada de personal, Wendy Muñoz le dijo que no ha procedido su pago por estar incorrecta su CURP.

A pesar de que pidió la corrección el 13 de septiembre, nunca se gestionó la solicitud, hasta que hizo una segunda petición en enero pasado. Ahora el argumento para no pagarle es que su plaza no está validada por FONE. Esta última instancia culpa a la SEJ de no liberar el pago.

Por su parte, el secretario de Comunicación de la sección 16 del SNTE, Adrián Delgado recordó que la problemática de falta de pago a miles de maestros de todo Jalisco comenzó en 2018.

Dijo que se ha resuelto de manera parcial, con la generación de nóminas extraordinarias, pero no se les da la totalidad de percepciones atrasadas. Incluso, la SEJ culpa a FONE o viceversa.

“Entre unos y otros se responsabilizan, al punto que pasan 4 o 5 meses y según los criterios de pago de FONE lo que se le permite a la autoridad educativa de todas las entidades, es 45 días de pago retroactivo, y de lo adicional (la SEJ) se quita la responsabilidad”, señaló.

Pidió que se coloquen personas eficientes en las áreas de nómina y de recursos humanos para resolver la añeja problemática. Tan solo en el último mes recibió quejas de más de 300 docentes que reclaman su pago de nómina.