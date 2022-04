AMLO presume que las Islas Marías estarán abiertas al público en tres meses

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en tres meses estará abierto al público las Islas Marías, la antigua prisión convertida en proyecto cultural y eco-turístico, accesible para los visitantes de todos los niveles económicos y no solo para la élite.

“Vamos a procurar que puedan venir familias de niveles económicos modestos, que no sea una isla para la élite. Desde luego, vamos a buscar el equilibrio, porque hay casas muy bellas aquí en la isla, no mansiones. No estamos hablando de lo grandote, sino de la grandeza, estamos hablando de la belleza con austeridad”, dijo este sábado de gira en San Blas, Nayarit.

El barco de la Marina-Armada de México zarpó a las tres de la tarde hora del centro del país, hacia las Islas marías, ubicadas en el océano Pacífico a 112 km de las costas de Nayarit.

Tardamos cuatro horas en la travesía desde San Blas hasta la Isla Madre. Como lo dije hoy por la mañana: en tres meses, la gente podrá visitar esta antigua prisión ahora convertida en centro cultural y eco-turístico", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

