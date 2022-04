La Jucopo termina sin que se vote la modificación y adiciones al anteproyecto de reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados concluyó, hoy sábado, sin que se votaran las propuestas de modificación y adiciones al anteproyecto de reforma eléctrica, el cual se presentará como reserva en la sesión de comisiones unidas, explicó el coordinador de Morena, Ignacio Mier, al término del encuentro.

En dicha reunión no participaron los coordinadores del PAN, Jorge Romero, ni del PRD, Luis Cházaro. En cambio, el representante del PRI, Rubén Moreira, llegó puntual a la cita, en su calidad de presidente de la Jucopo.

La reunión extraordinaria se convocó a instancias de Morena, para entregarle a los coordinadores de los partidos la propuesta de redacción de la reforma eléctrica, en el marco de las negociaciones con la oposición.

Cházaro advirtió desde el principio que no asistiría a la reunión, puesto que la convocatoria no tenía fundamento, ya que –dijo-- no se expidió con 24 horas de antelación, como lo marcan los lineamientos de la Cámara, además de que “no hay razón fundada ni motivada para convocar con carácter de urgente”, argumentó.

Y recalcó que la reforma eléctrica que le “conviene” a México “es la que contempla los 12 puntos propuestos” por la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD. En cambio, Morena ha venido sosteniendo solo acepta 9 de estos puntos.