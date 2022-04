Morena y aliados presentan nueva propuesta de redacción de la reforma eléctrica en la Jucopo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El grupo parlamentario de Morena y sus aliados presentaron una nueva propuesta de redacción de la reforma eléctrica, en la que incluyeron los planteamientos en la materia de la coalición Va por México, durante la sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, realizada hoy sábado.

De acuerdo con el coordinador de Morena en esa Cámara, Ignacio Mier, la propuesta ya incluye nueve de los 12 planteamientos que hicieron los diputados de la Coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD.

Mientras que los tres planteamientos restantes –aseguró Mier—ya fueron atendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su resolución sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que ahora los legisladores de oposición ya pueden apoyar la reforma eléctrica.

Les dijo que “si van a atender y hacer honor a su palabra los integrantes de la coalición Va por México, o van a traicionar en los hechos su palabra, cuando se comprometieron a que apoyarían la iniciativa si eran atendidos estos puntos”.

En el mismo sentido, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, afirmó que, con la inclusión de los nueve puntos, “queda claro que existe voluntad de aceptar propuestas”.

Sin embargo, en la reunión de hoy no participaron los coordinadores del PAN, Jorge Romero, ni del PRD, Luis Cházaro. En cambio, el representante del PRI, Rubén Moreira, llegó puntual a la cita por ser el presidente de la Jucopo.

La reunión extraordinaria se convocó a instancias de Morena, para entregarle a los coordinadores de los partidos la propuesta de redacción de la reforma eléctrica, en el marco de las negociaciones con la oposición.

Cházaro advirtió desde el principio que no asistiría a la reunión, puesto que la convocatoria no tenía fundamento, ya que –dijo-- no se expidió con 24 horas de antelación, como lo marcan los lineamientos de la Cámara, además de que “no hay razón fundada ni motivada para convocar con carácter de urgente”, argumentó.

Y recalcó que le reforma eléctrica que le “conviene” a México “es la que contempla los 12 puntos propuestos” por la coalición Va por México, y no solo los nueve que les acepta Morena.

El pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma constitucional en materia eléctrica entre el martes y el jueves de la semana próxima. Y se requiere el voto de al menos 57 diputados de oposición para alcanzar la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución.