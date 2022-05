Vamos a seguir ganando por "paliza" en elecciones de 2024: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Morena ganará por "paliza" en la elección de 2024, aunque no mencionó ningún nombre.

"Le vamos a sacar mucho jugo al tiempo y no vamos a dejar ninguna de las obras que mencioné en proceso, las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional. No a la reelección, porque tenemos que seguir el ejemplo del Apóstol de la Democracia, Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección", aseguró.

El mandatario reconoció la importancia de los trabajadores para impulsar el desarrollo y progreso con bienestar de las naciones.

“El corazón y el alma es el trabajo, por eso: ¡Que vivan los trabajadores! (...) Hoy se cumplen 136 años de ese día histórico y decidimos conmemorar este día aquí con ustedes en Dos Bocas, con lo que ustedes están haciendo en la construcción de esta refinería y también como un ejemplo de todo lo que hacen en México y en el mundo”, expresó.