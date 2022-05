AMLO advierte que no asistirá a la Cumbre de las Américas si EU excluye a algún país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no asistirá a la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en junio de este año en la ciudad de Los Ángeles, California en los Estados Unidos, en caso de que un país sea excluido o no invitado.

Incluso, condenó el bloqueo económico que el gobierno de Estados Unidos impuso a Cuba, argumentando que existen grupos políticos estadounidenses que le apuestan a la confrontación y quieren tener de rehenes a los pueblos de América latina y el Caribe.

Gobierno de EU no se molestó por visita a Cuba: AMLO

Si no se invitan todos, va a ir una representación de México pero no iría yo, me representaría el Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón”, expresó AMLO.