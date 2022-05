Médicos recriminan a AMLO por la contratación de 500 cubanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las federaciones, asociaciones y colegios de médicos del país recriminaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio que hizo de que su gobierno contratará a 500 médicos cubanos para superar el déficit de especialistas de la salud.

A través de un comunicado firmado por todas las agrupaciones, médicos se pronunciaron en contra de la contratación y manifestaron su molestia por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los Colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos especialistas abajo firmantes, decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta, ante el anuncio del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México”, externaron.

Dichas asociaciones sostuvieron que en el país hay médicos avalados por las universidades y formados en plena idiosincrasia de la población, y subrayaron que algunos están desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.

“Debido a esto, consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades”, protestaron los galenos.

Resaltaron que trabajaron atendiendo pacientes afectados por covid-19 arriesgando sus vidas y las de sus familias, por ello, reiteraron como un agravio para el gremio médico la inequidad con los médicos del país.

“Por esto resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de los profesionistas. Su intervención no representa un beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”, manifestaron en el comunicado firmado por representantes de 30 agrupaciones.