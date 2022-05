Casa Blanca responde a AMLO sobre Cumbre: "aún no se han enviado las invitaciones"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La vocera saliente de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló en conferencia de prensa que aún no se han enviado las invitaciones para la Cumbre de las Américas, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con no asistir si no se invita a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

En conferencia de prensa, Psaki hizo dicha aclaración al ser cuestionada sobre las declaraciones que López Obrador hizo en su mañanera del martes pasado en Palacio Nacional, en las que señaló que “si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo”.

Detalló que “la Cumbre es una oportunidad valiosa para enfocarse en algunos de los asuntos compartidos más importantes, como la constante lucha por libertad y democracia para todos los países, una respuesta más fuerte, de mayor colaboración frente al Covid-19 y atender las causas de raíz de la migración, como ir tras el crimen organizado y la inestabilidad económica”, pero insistió en que no se han emitido invitaciones.

Las reacciones de la Casa Blanca se han generado luego de que durante su reciente reunión virtual con el presidente estadounidense Joe Biden, López Obrador le pidió no excluir países de la cumbre.

“Nadie tiene el derecho de excluir", afirmó López Obrador en la mañana, antes de cuestionar:

“¿De dónde son los no invitados...son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?”.

La agencia Associated Press indicó que de acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, la reacción del mandatario mexicano son en parte una respuesta al fuerte impulso diplomático de Cuba y que espera que pocos líderes realmente cumplan con las amenazas de no asistir a la cumbre. Expresó su confianza en que tanto México como Brasil asistirán a la Cumbre, que tendrá lugar en Los Ángeles, California.