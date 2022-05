"Es tiempo de zopilotes": AMLO al acusar que el incidente aéreo en el AICM fue politizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incidente aéreo, en el despegue y aterrizaje de dos aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), registrado el pasado sábado 7 de mayo, fue politizado por sus adversarios y anunció que se atenderá el tema de los controladores de vuelo que filtraron los videos a medios de comunicación.

Incluso, reiteró que este caso fue una acción politiquera de sus oponentes políticos y puso nuevamente el ejemplo del mensaje difundido por el expresidente Vicent te Fox en su cuenta personal de Twitter, donde aseguró que el incidente en el AICM era consecuencia de la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“¿Qué tiene que ver un aeropuerto con otro? Quieren seguir manteniendo sus privilegios de mandar, de hacer y deshacer y de sentirse los dueños del gobierno y que no se tome en cuenta el gobierno”, reprochó AMLO.

Aseguró que el incidente en el AICM ya fue aclarado y se demostró, dijo, que no hubo ningún riesgo y señaló que no seguirá polemizando sobre este tema porque sus adversarios están muy enojados y no son honestos "intelectualmente hablando”.

No van a ser capaces de decir, 'nos equivocamos' o de hacer una investigación a fondo, no. Es tiempo de zopilotes y se va a buscar que las cosas funcionen bien, se arreglen, es nuestro propósito”, indicó.

Luego, comentó que “la zopilotada” pretende menospreciar lo hecho por los mexicanos, por todos, porque es una actitud muy mezquina”, agregó el tabasqueño.

Acerca del tema de los controladores de vuelo que supuestamente serán sustituidos por personal militar en el AICM y dijo que es otro de los rumores de sus adversarios para tratar de confundir a la población.

“Es muy común el mentir con rumores para confundir, por eso aunque no les gusta la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, se va a presentar dos veces a la semana, un 'tengan para que aprendan', si le siguen, vamos a estar informando”, advirtió.