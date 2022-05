La organización “Fuera del Clóset” acusa violaciones a los derechos humanos de personas LGTTI+

TOLUCA (apro).- La organización “Fuera del Clóset A.C.”, acusó a la Legislatura Local de hipocresía y violaciones a los derechos humanos de las personas LGTTI+, al establecer en 2020 el “Día Estatal contra la Homofobía la Transforbía y la Bifobia” en el Estado de México, pero al mismo tiempo oponerse o evadir mediante diversas formas, la aprobación del Matrimonio Igualitario.

Recién la semana pasada otra organización defensora de los Derechos Humanos de este sector, se manifestó a las afueras de la Legislatura Local, para recordar que llevan 20 años exigiendo el acceso al matrimonio igualitario, considerado “clave” para que puedan acceder a otros beneficios sociales y dejar de ser discriminados.

Ahora mediante un pronunciamiento, los integrantes de Fuera del Cóset A.C., acusaron a los y las diputadas integrantes de la 61 Legislatura, de incurrir en políticas de “odio, rechazo, desprecio, invisibilización y omisión”, al negarse por una u otra razón, o sin ella, a aprobar las iniciativas a respecto que mantienen en la congeladora desde hace años.

Excusa tras excusa, las diputadas y diputados locales han antepuesto sus prejuicios y, con ello, pisoteado nuestros derechos humanos”, señala el pronunciamiento.

Destacan que en 2020 la LX Legislatura aprobó establecer cada 17 de mayo como el “Dïa Estatal de la Lucha contra la Homofobia, transfobia y bifobia”.

“¡Nada más hipócrita que eso! La incoherencia se explica sola. Con una mano, el Poder Legislativo declara un día contra la discriminación hacia la población LGBTTTI+, pero con la otra obstaculiza que las parejas del mismo sexo nos podamos casar, a través de la vía civil con argumentos arcaicos y retrógrados”, destacó Fuera del Clóset A.C.

De acuerdo con la organización, la primera vez que se presentó una iniciativa sobre el tema fue en 2005 y no pasó nada y así ha transcurrido desde hace casi 20 años, puntualizaron, “y todas las propuestas subsecuetes han quedado en el olvido de la congeladora; legisladoras y legisaldores de todos los partidos prefirieron voltear a otro lado, hablar de la agenda de la diversidad sexual, cuando existían bonos políticos y olvidara cuando consideraban que no era redituable”, señalaron.

En la actualidad existen tres proyectos que buscan instaurar el matrimonio igualitario en Edomex, lo que podría derivar en que integrantes de esta comunidad, tengan acceso a seguridad social, servicios de salud, acceso a créditos de vivienda y créditos, entre otros beneficios de los que actualmente las parejas del mismo sexo son discriminadas en la entidad mexiquense.

“Ya no queremos excusas. Ya no necesitamos más foros de discusión. Rechazamos el oportunismo y la estulticia. Nos negamos a permanecer en silencio. Reprobamos el oportunismo político. No pedimos; exigimos que el próximo 12 de mayo, las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Procuración y Administración de Justicia; y de Igualdad de Género dictaminen y voten a favor de las tres iniciativas, al respecto”, señaló fuera del clóset, ante la inminente clausura del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso Local.