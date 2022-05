"Si se invita a todos a la Cumbre, América Latina sabrá reconocerlo": AMLO a Biden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, decide invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, abrirá una nueva etapa para el diálogo y entendimiento.

“Decirle al presidente Joe Biden que así como va a tener esa oposición, si toma la decisión de invitar a todos los gobiernos de América latina, los pueblos van a saber reconocerlo porque se abre una etapa nueva para el diálogo y entendimiento, para resolver nuestras diferencias, respetándonos y para unirnos como la Unión Europea y fortalecernos como región, sería un gran legado para las nuevas generaciones”, indicó.

Además, señaló que ayer durante la reunión privada que sostuvo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar advirtió que aún hay tiempo para resolver este asunto porque la Cumbre se realizará en junio próximo en la ciudad de Los Ángeles, California.

“Le dije al embajador Ken Salazar que todavía hay tiempo para atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento para que, con tiempo, se vaya analizando”, dijo y agregó:

Yo repito, le tengo mucho respeto al presidente Joe Biden, él fue vicepresidente en el gobierno del presidente Barak Obama y el presidente Obama fue a Cuba, estuvieron en una cumbre, en la última cumbre se invitó a todos y fue una cumbre organizada por el partido republicano cuando estaba el presidente Donald Trump”, sostuvo el mandatario mexicano en la conferencia mañanera.

Enseguida, AMLO cuestionó: “¿Por qué ese cambio ahora? Al contrario sí hemos avanzando mucho en entendimiento y nos necesitamos, están creciendo otras regiones del mundo, se están integrando ¿por qué no nos unimos en todo el continente americano? No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos, los pueblos quieren que haya progreso con justicia, no los pleitos y confrontaciones”, indicó.

Incluso, se manifestó en contra de las cargas ideológicas y dijo que es necesario aplicar “el juicio práctico”.

“Vamos a que no sufran nuestros pueblos, aplicar la política de ayuda mutua y amor al prójimo, no es el poder por el poder, el imponernos, la hegemonía, eso se impuso hace 200 años ¿qué no vamos a cambiar? ¿Va a ser lo mismo? Se necesitan las transformaciones, son tiempos de cambio”, refirió el tabasqueño.

También, comentó que es importante no evadir la discusión y se requiere el debate respetuoso porque sería “algo excepcional y extraordinario”, alcanzar la unión en el continente americano.

“Y todos tenemos que respetarnos, al momento que se invita a todos, ni modo que el que está invitando va a actuar de manera irrespetuosa o el que llega, va a insultar”, señaló AMLO.

Por ello, dijo que todos los gobiernos de América y el Caribe están obligados a un acto de prudencia y auto limitación para abordar los temas de fondo y conseguir sociedades mejores.