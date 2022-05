AMLO le insiste a Biden que invite a todos a la Cumbre con canción de los Tigres del Norte (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta la posibilidad de que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, decida invitar a todos los gobiernos del continente a la Cumbre de las Américas y recacalcó que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América.

¿Por qué no nos unimos y complementamos y se fortalece toda América? Preguntó López Obrador sobre la inclusión de todos a la Cumbre de las Américas y presentó la canción De América yo soy, interpretada por Los Tigres del Norte y René de Calle 13.https://t.co/O4MDlhH2fp pic.twitter.com/R44l1Qjcn6 — Proceso (@proceso) May 12, 2022

“Yo no descarto que el presidente Joe Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía y es cierto, se sostuvo que no han enviado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente, tengo información que no han girado invitación a nadie”, expresó.

Por ello, dijo que va a esperar la decisión que tome el gobierno del presidente Joe Biden de invitar a la Cumbre que se realizará en junio de este año en la ciudad de Los Ángeles, California, y dijo que será un día “muy importante e histórico”, señaló en la conferencia mañanera.

¿Qué ganamos dividiéndonos? ¿Por qué no nos unimos y complementamos y se fortalece toda América?, volvió a cuestionar y enseguida soltó el video de la canción De América yo soy, interpretada por Los Tigres del Norte y René de Calle 13.

Incluso, advirtió que los opositores a que se convoque a todos los gobiernos de América a la Cumbre son quienes le apuestan a la confrontación y no pueden superar el hecho de que ahora se viven otros tiempos.

“Hay que dejar atrás agravios, hay que pensar hacia adelante. Están como los que sostienen que ´ni perdón ni olvido´, yo sostengo olvido no, perdón si. ¿Por qué no perdonar, que no estamos en el mismo continente?”, cuestionó.

También, dijo que los problemas ni son graves y tampoco imposibles de resolver porque son de tipo dogmático e ideológico y esta situación no pueden estar por encima del bienestar de los pueblos, “de la paz, la tranquilidad y la felicidad de nuestros pueblos”, sostuvo.

“Todos los problemas pueden resolverse, no hay nada grave ¿cuál es la amenaza? ¿Va a invadir Cuba a Estados Unidos o Argentina o Colombia? ¿De qué le sirve a Estados Unidos invadir Colombia o Venezuela o México? ¿Qué no nos degrada eso como seres humanos? ¿Qué no es mejor la fraternidad entre los pueblos?”, cuestionó AMLO.

Luego, señaló que en términos económicos, sociales, culturales, de amistad, en lo económico y comercial, si los gobiernos de América y el Caribe deciden integrarse plenamente como región, sin duda sería "la región más fuerte del mundo”.

Con mucho más potencial que el antiguo continente, Europa y Asia, pues hacia allá tenemos que ir”, indicó el mandatario mexicano.

“Qué no basta con lo que estamos ahora padeciendo de que entre otras cosas, hay inflación porque aumentaron 10 veces los fletes en la marina mercante y que no estamos nosotros juntos, no son más cerca las distancias”, dijo en referencia al conflicto bélico que se vive en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania.

También, destacó la mano de obra joven que existe en América y el desarrollo tecnológico que se realiza en este continente, los recursos naturales, la capacidad de compra y el ingreso per cápita por persona.