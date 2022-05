Sería un triunfo de Biden si invita a todos los presidentes del continente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería un triunfo de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, si convoca a todos los representantes de gobierno de países que conforman el Continente Americano a la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio próximo en la ciudad de Los Ángeles, California.

Aseguró que la política no es maniquea, es decir, no es un asunto de negro o blanco, no es de buenos y malos, sino circunstancias.

“Yo sí pienso que si se invita a todos va a inaugurar una etapa nueva en las relaciones en América y se le va a deber al presidente Biden, y nosotros vamos a reconocerlo; y si no se puede cambiar —ya esta es como la quinta llamada— si no se puede cambiar y se excluye a algunos países, de todas maneras, iría una representación del gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que la asistencia es decisión de cada quién, pero la convocatoria debe ser para todos los gobiernos de América sin exclusiones.

“Nosotros no vamos a actuar de manera protagónica llamando a otros gobiernos para que no asistan ni para que asistan, sencillamente ya fijamos nuestra postura y que cada quien asuma lo que considere más adecuado”, dijo y agregó:

“Pero ojalá y sí nos encontremos todos, es América. Y hay que seguir escuchando a Los Tigres del Norte”, sostuvo López Obrador.