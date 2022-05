AMLO llama a la autosuficiencia alimentaria para combatir la inflación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con productores del campo y operadores de programas sociales en Boca del Río, Veracruz, donde se refirió al panorama inflacionario en el país.

“Necesitamos enfrentar este asunto, se está hablando con productores, comerciantes, los grandes distribuidores de alimentos. Se logró que no aumenten los precios de una canasta básica que se va a poder comprar a un precio justo maíz, frijol, arroz, azúcar, atún, sardina. 24 productos van a estar con precios justos. No voy a usar el término de control de precios, no, porque lo logramos de manera voluntaria”, aseguró en el World Trade Center de Boca del Río, durante las Jornadas de Producción para el Autoconsumo Zona Sureste.

López Obrador mencionó que las cadenas de supermercados Walmart, Chedraui y Soriana se han adherido al esfuerzo para no elevar los precios en los productos de la canasta básica.

El presidente también anunció la eliminación de aranceles a la importación de productos básicos, mientras el país no logre la autosuficiencia alimentaria. También condenó el abandono del campo, pues eso no permitió el reforzamiento del sistema de producción y autoconsumo de alimentos básicos como maíz, frijol y arroz.

En su disertación acerca de la inflación atribuyó el alza de los precios a la pandemia y al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ahora tenemos que enfrentar este nuevo desafío también externo, eso no surgió en nuestro país sino que esto se origina fuera de nuestro país, por la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra y la falla en el manejo de la política", mencionó en su perorata.

El titular del Ejecutivo también dijo que se les garantizará el acceso a programas sociales que ya otorga el gobierno, así como a fertilizantes sin costo, además de mantener los precios de garantía.

La tasa de inflación anual se colocó en abril de 2022 en 7.68%, una de las más elevadas en los últimos 20 años (Inegi), con 17 meses consecutivos al alza.