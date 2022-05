AMLO anuncia reunión en Palacio Nacional con organizadores de la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo miércoles 18, se va a reunir con representantes del gobierno de Estados Unidos, encargados de organizar la Cumbre de las Américas, para revisar el tema de la invitación a todos los gobiernos del continente con el propósito de “unir a todos y no excluir a nadie”.

En la conferencia mañanera, el mandatario informó que este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón hablará por teléfono con el jefe de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken y el próximo miércoles, arriban a México los organizadores de la Cumbre para abordar el tema de la invitación para todos los gobiernos de América.

“Visitan Palacio Nacional un senador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos a exponer por qué consideramos que debemos unirnos todos porque es un momento estelar”, dijo.

"Sería algo extraordinario, sería inaugurar una etapa nueva en las relaciones de los países de América, de modo que esperemos y que no nos confrontemos, vamos a esperar y si no se logra que de todas maneras nos sigamos respetando”, refirió el mandatario.

Incluso, planteó que no haya sanciones o reproches por la falta de acuerdos y entendimiento.

“Pero yo no descarto que haya esta unidad de todos, que nos reunamos en los Ángeles que después de la Ciudad de México, es el lugar con más mexicanos en el continente americano”, refirió.

Luego, comentó que “suceda lo que suceda”, de todas formas el gobierno de México estará presente en la Cumbre de las Américas.

“Estará el Canciller, Marcelo Ebrard pero yo no iría porque yo pienso que necesitamos la unidad de América y ya es tiempo de los hechos, hechos no palabras”, expresó.

Enseguida, recordó que en las sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo dos países votaron a favor de que se mantenga el bloqueo económico contra el pueblo de Cuba y la mayoría de los países está en contra.

“Es un ritual cada año y ya quedan libres de conciencia, no. Porque es un pueblo que está sufriendo por una medida que todos debemos calificar injusta, no solo al momento de votar, es como hablar de independencia y soberanía, y aceptar que no se respete la independencia y soberanía de los países, eso es una incongruencia”, aseguró.