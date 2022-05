AMLO calificó como política genocida el embargo económico de EU a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el embargo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos al pueblo de Cuba como una política genocida que “hace lucir mal” al gobierno estadunidense.

No obstante, celebró el avance en las restricciones levantadas por el presidente de Estados Unidos Joe Biden en el tema del envío de remesas y los vuelos a Cuba.

Es un paso aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo económico porque eso es violatorio de los derechos humanos, esa es una política medieval, no tiene nada que ver con nuestro tiempo y la hermandad que debe haber entre nuestros pueblos, ni con la fraternidad universal pero bueno, ahí ya está el avance aunque sea limitado”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario destacó que son dos conceptos distintos, porque una cosa es la apertura, el que no exista una política de bloqueo económico porque se perjudica a muchas personas y otra cosa es el derecho soberano de los pueblos a tener la forma de su gobierno y que ninguna nación por poderosa que sea, intervenga en asuntos internos.

“Imagínense que no se pueda comprar alimentos, que la gente no pueda adquirir lo básico, porque la empresa que venda es sancionada, ósea ¿por qué ese aislamiento? Es una política genocida y cómo a los estadunidenses les gusta el béisbol como a mí, yo les diría que lucen mal; así se dice cuando alguien hace mal las cosas, `lució mal´ y eso no se debe hacer”, expresó.

Por ello, dijo que se trata de un asunto de principios y consideró necesario esperar a ver lo que sucede con la relación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.