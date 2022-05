Andrés Roemer intentó suicidarse, dice su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El hijo de Andrés Roemer, Alejandro Roemer, difundió que su padre intentó quitarse la vida y está en un estado “complicado” emocionalmente por las 61 acusaciones de abuso y acoso sexual, las 5 órdenes de aprehensión y 5 solicitudes de extradición que hay en su contra.

“Creo que no es noticia, que no es un secreto de Estado, que intentó quitarse la vida, lo cual ha sido muy difícil obviamente para él y para toda la familia y, por eso, es importante que saquemos la verdad a la luz y por eso estamos aquí”, indicó en entrevista con Grupo Imagen, difundida el 10 de mayo.

Sobre por qué rompió el silencio tras 14 meses, que es el mismo tiempo de que huyó a Israel, de dónde también tiene la nacionalidad, su hijo Alejandro dijo que la razón era muy sencilla: querían agotar todos los recursos legales en México, pero no han podido romper las barreras.

Respecto a si sigue en ese país, también dijo que no es un secreto de Estado: lo saben las autoridades mexicanas y las israelíes.

“Nosotros no queremos que algo tan sensible, como lo son estas acusaciones, se discutan y que el foro, el juez y parte sean los medios de comunicación y la opinión pública que, en gran parte, han sido los que han llevado tendenciosamente (sic) este caso”, añadió, pese a que su padre difundió un video en su canal de YouTube de 4 minutos para hablar sobre la falsedad de dos acusaciones en su contra.

Alejandro señaló que querían confiar en las instituciones, en el debido proceso, en el Estado de Derecho, y le dieron más de un año a un sistema jurídico que no admite evidencias contundentes e inapelables que no es la opinión pública, sino que el señor –su padre— no estaba ahí, no estaba en el país.

Aseguró que se armaron unas carpetas de investigación para solicitar esas órdenes de aprehensión antes del 8 de marzo, en el contexto de las denuncias por abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio y las fabricaron con evidencias inexistentes.

“Lo que estamos diciendo es que no existen pruebas y que lo que han hecho es evitar e impedirnos presentar las nuestras, presentar las pruebas como boletos de avión, como que consulten con el Instituto Nacional de Migración, cosas tan básicas que, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país con garantías democráticas básicas bastarían para suspender una orden de aprehensión”, indicó.

Es porque tenían esas “balas de plata” y porque confiaban en el sistema jurídico, pero se les han cerrado todas las puertas, añadió.

“Y eso de sacar la verdad después de más de un año, si no es por la vía institucional, será por la vía de la opinión pública, que es la misma que ha declarado culpable a mi papá, Andrés Roemer, culpable, sin juicio”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si Andrés Roemer estuviese dispuesto a regresar a México a enfrentar las acusaciones, dijo que “bajo qué garantías”, pues no cree que tenga un juicio justo, pues se fabricaron carpetas de investigación en su contra dos semanas antes a una ronda de manifestaciones y que con premura sacaron las órdenes de aprehensión para obtener victorias políticas.

“Sabemos que estamos nadando a contracorriente. A estas alturas solo queremos que la verdad quede plasmada por más que quien la quiera creer, la crea y quien no, pues no”, añadió.