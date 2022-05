Siempre vamos a tener una relación de amistad y respeto con el gobierno de EU: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, independientemente de lo que se resuelvan los organizadores de la Cumbre de las Américas, “siempre vamos a tener una relación de amistad y respeto” con el gobierno de Estados Unidos y mucho más con el pueblo estadunidense.

Dijo que indudablemente existe una muy buena relación entre ambos gobiernos en lo económico y lo comercial, así como en el tema migratorio y de seguridad, donde están trabajando de manera coordinada.

“Por eso no se debe de pensar que, si en este caso de la Cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera, es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos y consideramos que no se debe excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos”, sostuvo.

Incluso, destacó la actitud de los representantes del gobierno estadunidense, quienes hasta el momento no han emitido una respuesta negativa a la exigencia de que se convoque a todos los gobiernos de América y el Caribe.

“Se ha actuado con prudencia y tolerancia, y eso es importante que nos escuchemos; han detenido las invitaciones y están esperando, además faltan algunos días”, dijo y agregó:

“Nosotros, independientemente de lo que se resuelva, pues siempre vamos a tener una relación de amistad y respeto con el gobierno de Estados Unidos y mucho más con el pueblo de Estados Unidos”, indicó.

Por ello, insistió en señalar que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tratado con mucho respeto a los representantes del gobierno de México.

“Nosotros tenemos mucho respeto y estimación por el pueblo de Estados Unidos, también eso hay que tenerlo en consideración una cosa somos los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Nuestros pueblos tienen buena relación”, destacó AMLO.

Enseguida, recordó que el planteamiento del gobierno de México es que se invite a todas las autoridades de América y no se excluya a nadie.

“Porque nadie tiene el derecho de excluir y no es como dicen de manera frívola algunos periodistas famosos, ‘no es a quién invito a la fiesta y a quién no ´. No puede ser lo mismo, entonces yo espero que en estos días se logre un acuerdo y que se invite a todos y el que no quiera ir pues que no vaya”, sentenció el mandatario.