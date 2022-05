Alejandro Murat levanta la mano para ser candidato presidencial del PRI en 2024

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, levantó la mano para ser candidato del PRI a la presidencia de la República en 2024 porque es un político de “empaque y resultados”.

Luego de ser calificado como el gobernador priista más morenista del país debido a su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de recibir duras críticas por acompañar ahora a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a tal grado de cuestionarlo de que si Murat pretende sumarse a Morena o solo busca una Embajada, reviró con una frase: “yo hago política no politiquería”.

En entrevista para Radio Fórmula, dijo que “por supuesto que tengo levantada la mano pero eso lo va definir mi partido”.

“Ya lo que defina mi partido nosotros vamos a ser institucionales, pero por supuesto que vamos a salir a dar la pelea con argumentos, reflexión y haciendo los contrastes que necesita México”, agregó.

Murat difundió un video en redes sociales donde se observa a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum y a los gobernadores de Campeche, Layda Sansores y, de Tabasco, Carlos Manuel Merino, acompañando a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo fue contundente en sus preguntas en su cuenta de Twitter: ¿Qué sigue Alejandro? ¿Entregar el gobierno, después la Embajada o simplemente que vivas en total impunidad?

Murat respondió a sus detractores de esta manera: “Me da gusto que me mencionen en el PAN, PRI, PRD y MC, quiere decir que estoy haciendo algo bien”.

Y agrego: “Yo soy un hombre que creció en un partido que, sabe hacer política y no politiquería. Es fundamental construir porque la política no es pelea, es dialogo, es acuerdo es construcción”.

Pese a su cercanía al gobierno de López Obrador, se dijo orgullosamente priista y por tanto se trata de hacer contrastes, frente a la polémica.

“A mi me da gusto trabajar con el presidente (López Obrador) que es mi amigo”, destacó y refirió sus logros en crecimiento económico, gobernabilidad y paz, sin embargo, no habló de las retenciones de maestros por habitantes de San Juan Mazatlán Mixe, de que deja una entidad endeudada, que no explica dónde invirtió 3 mil 500 millones de pesos para obras que no existen.

Respecto a que, si el PRI podrá mantener la gubernatura de Oaxaca en las próximas elecciones del 5 de junio, el mandatario saliente se dijo confiado en que Alejandro Avilés logre convencer con lo hecho por él durante su sexenio.