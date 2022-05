AMLO ofrece “contratar de inmediato y con los mejores sueldos” a médicos en zonas marginadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes 24 dará a conocer el número de plazas disponibles para “contratar de inmediato” y “con los mejores sueldos”, a médicos mexicanos en las regiones donde se requiere atención especializada en materia de Salud, es decir, en las zonas marginadas del país.

Dijo que su gobierno hizo el convenio con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez para contratar a 500 médicos especialistas cubanos porque en México hay un déficit de profesionales de la salud en zonas rurales, pues la mayoría están concentrados en ciudades principales del país.

Enseguida, advirtió a sus adversarios y críticos de la decisión de contratar a médicos especialistas cubanos que en esta decisión, su gobierno no dará “ ni un paso atrás”.

Es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios: gente sin convicciones, sin ideales, repito, individualistas, sin dimensión social, el típico conservador”, dijo en referencia a sus opositores.

Luego, señaló que es bueno que se registre esta polémica porque el martes próximo dará a conocer las plazas que están disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos y se abrirá la convocatoria.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se repiten las convocatorias para especialistas por años y siguen vacantes.

“Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos. Y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos, por su solidaridad”, dijo y agregó:

“Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida”, sostuvo AMLO.

Incluso, mencionó que en hospitales públicos de México no hay ni siquiera cardiólogos o internistas que ayuden a salvar vidas de pacientes que sufren infartos en el país.

“¿Saben? Una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural, son los infartos, porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido, y estamos hablando de cardiólogos, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo, y es una de las principales causas de muerte en el país”, sostuvo el presidente Obrador.

Por ello, recordó que él sufrió un infarto y se salvó porque estaba en la Ciudad de México y a media hora de un hospital porque si tardaba media hora más “no lo estaría contando”, expresó el tabasqueño.