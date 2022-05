Humberto Moreira revela pacto Peña-Calderón y prevé el triunfo de Morena en Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés, reveló este miércoles un pacto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para sacarlo de la dirigencia partidista y matarlo políticamente.

Así, cuestionó la alianza PRI-PAN, refiriendo los dichos del presidente López Obrador, en el sentido de que son los mismos y añadiendo que a él lo persiguieron.

Inclusive, dijo que 2006 todos los estados tuvieron mayor presupuesto menos Coahuila y Colima, donde al exgobernador de este último estado lo mataron a balazos (Silveria Cavazos) y a él lo mataron políticamente.

Moreira asistió hoy a las exequias del exgobernador de Coahuila, Elíseo Mendoza Berrueto, que se realizaron en Saltillo, donde fue cuestionado sobre la política en la entidad. El político, afirmándose en retiro, pidió que le preguntaran de otro estado; los reporteros le propusieron Hidalgo y de inmediato respondió:

“En Hidalgo no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno”, dijo para soltar que es un hombre íntegro, trabajador, responsable y preparado.

– Pero va contra su cuñada–, le preguntaron aludiendo a la candidata del PRI-PAN-PRD, Carolina Viggiano, esposa de su hermano Rubén.

– Yo no escogí a mi cuñada, perdón. Yo escogí a mi esposa y mi esposa a mí, no escogemos ni a los hermanos–,repuso, patentando el distanciamiento de su hermano Rubén.

Ausente de la vida pública desde hace años, Humberto Moreira fue cuestionado entre otras cosas sobre la política de seguridad del presidente López Obrador, sobre la que hizo una amplia apología, pidiendo no ser reduccionistas con lo de “abrazos no balazos”, opinando que no se le responsabilice por la violencia y recordando que ésta fue producto de la guerra de Felipe Calderón.