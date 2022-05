Musk congeló la compra de Twitter porque vio que "no había palomitas sino pajarracos": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el empresario sudafricano Elon Musk “se arrepintió o congeló” la compra de la red social Twitter porque se dio cuenta que “no había palomitas sino pajarracos”, en referencia a la cantidad de cuentas falsas conocidas como bots.

Por ello, dijo que el control y manipulación de la información es un fenómeno mundial y no solo sucede en México.

De esta forma, el mandatario mexicano justificó la sección Quién es quién en las mentiras de la semana que dirige Ana Elizabeth García Vilchis, argumentando que es importante que se conozca cómo “mienten y calumnian” sus adversarios.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que sus oponentes políticos están desesperados porque quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias y privilegios.

“Extrañan la corrupción, se acostumbraron a la corrupción y a mandar, a conservar el privilegio de mandar; se acostumbraron a que el pueblo no existía y ahora que el pueblo es protagonista de esta historia, les molesta mucho”, expresó.

Enseguida, dijo que la sección Quién es quién en las mentiras de la semana no se hace para dañar o afectar a nadie sino para mantener el debate sobre estos temas del manejo de la información.

“Es muy importante el derecho a la información y que no haya un monopolio de la información, que la información no la controlen, ni el poder, ni los grupos de intereses creados, sino que la información sea veraz, democrática y que tenga como imperativo, la ética”, dijo.

Y explicó así las razones de Elion Musk para ya no comprar Twitter:

“Ahora que un señor con mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita, luego no sé si sea cierto o ustedes saben más pero como que se arrepintió o se congeló la operación porque se empezó a hablar que no había palomitas sino pajarracos, que había muchas cuentas falsas. ¿Cómo le llaman a eso? Bots ósea que no es nada más el Reforma y El Universal, es un fenómeno mundial”, sostuvo López Obrador entre risas.