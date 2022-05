¿Qué me quita saludar a la madre de "El Chapo"?: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su conciencia está tranquila luego de que en marzo de 2020, saludó a la señora María Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán durante una gira de trabo que realizó en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

“¿Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana? Que voy yo a una gira y ella va a encontrarme junto con otros, es un acto público. Entonces, imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¿Qué va a decir cualquiera de los adversarios?, cuestionó.