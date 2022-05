Sin acuerdo el diálogo sobre la Cumbre de las Américas; seguirá el diálogo: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La plática que sostuvieron hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el senador estadunidense Chris Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden para la próxima Cumbre de las Américas de Los Ángeles, no desembocó en un acuerdo formal, por lo que se mantendrá el diálogo “en las próximas horas y días”, indicó Ebrard.

En un video que subió a sus redes sociales después de la llamada telefónica, el canciller indicó que López Obrador explicó al senador demócrata “sus conceptos” y “su idea de por qué” el gobierno estadunidense no debería excluir a ningún gobierno de la región de la cumbre, como pretende hacerlo con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Saliendo de la conversación con Chris Dodd y el Presidente López Obrador pic.twitter.com/vTMWKmsx4C — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 18, 2022

López Obrador ha declarado públicamente que no acudirá a Los Ángeles en el caso de que el gobierno de Biden persista con su idea de no invitar a los gobiernos de estos países, por considerarlos no democráticos. La semana pasada, Luis Arce, el presidente boliviano, se sumó al amago de boicotear la cumbre, lo cual representa un riesgo de que la cumbre regional organizada por la administración de Biden, en plena época preelectoral, resulte un fracaso.

“En síntesis, resumen, conclusión: el senador Dodd explicó por qué es importante para el presidente Biden, y sus puntos de vista. Y vamos a mantener en las próximas horas y días este diálogo que, me parece a mí, ha sido muy constructivo, en muy buenos términos con el gobierno del presidente Biden”, indicó Ebrard, y agregó:

“Les mantendré informados de los siguientes pasos que se den. Lo importante es que el diálogo es muy bueno y estimo que la reunión fue muy positiva”.