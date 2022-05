AMLO espera resolución sobre la Cumbre de las Américas “entre hoy y mañana”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo espero que hoy o mañana tengamos ya una respuesta”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de su propuesta para que los organizadores de la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio próximo en Estados Unidos, no excluyan a ningún gobierno del continente americano.

Recordó que ayer sostuvo una conversación virtual con representantes del Senado y el departamento de Estados del gobierno estadunidense para hablar sobre el tema y cuando se le preguntó acerca de los detalles de esta charla, respondió:

“¿Qué puedo decir? Que hay un ambiente de mucho respeto en las pláticas, que le tenemos confianza y afecto al presidente Joe Biden y queremos que se tome en cuenta la propuesta de no excluir a nadie; vamos a esperarnos y pronto se sabrá”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario mexicano consideró que es el momento de un gran viraje en la política de los gobiernos de América.

“Es el momento de iniciar una etapa nueva en las relaciones de los países de América y va a ser un ejemplo para el mundo y solo lo puede hacer, el presidente Joe Biden y por eso no descarto la posibilidad de que se logre este acuerdo”, sostuvo el mandatario.

No obstante, admitió que “no será nada fácil” porque se trata de cuestiones “muy complejas”.

“Son cambios de políticas viejas que datan de más de dos siglos y que se alentaron con la guerra fría, pero tenemos que relacionarnos de manera distinta en América y el mundo; hacer a un lado la confrontación, la guerra, buscar la relación de amistad entre los pueblos y evitar que, por las malas decisiones de los políticos, sufran los pueblos”, refirió.

Incluso, dijo que los gobernantes están obligados a actuar con responsabilidad porque hay “asuntos intrascendentes” que son colocados por grupos de intereses creados “por encima de todo”.

“Los elevan a rango supremo y por lo general tienen que ver con lo ideológico, lo dogmático y el fanatismo: Ni modo que Cuba esté pensando en invadir a Estados Unidos o que Estados Unidos esté pensando en invadir a México o Cuba o Guatemala, o que Chile le declare la guerra a Bolivia por diferencias de límites, pues no y no cometer más errores como el de no dedicar tiempo suficiente en apostar al diálogo y la política en el conflicto de Rusia con Ucrania, miren el daño que está causando a inocentes por un mal manejo de las cúpulas políticas del mundo”, sentenció el presidente.

Por ello, exhortó a desterrar las malas prácticas de la política y buscar relaciones de hermandad entre los gobiernos y los pueblos de América.

“Apostemos a un mundo donde prevalezca la fraternidad, el amor. ¿Qué ganamos con estarnos peleando? O decir `tú me caes mal porque no piensas como yo pienso´. ¿Por qué la discriminación, el racismo y el clasismo?”, cuestionó.

Enseguida, criticó el hecho de que en reuniones internacionales se hable sobre los valores de la humanidad y en los hechos se demuestra que se alienta el racismo, discriminación, así como el intervencionismo.