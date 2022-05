El poder Judicial no es obstáculo en caso Ayotzinapa: Zaldívar le responde a Encinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que el poder Judicial no es obstáculo para la investigación del caso Ayotzinapa como acusó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Según Encinas, el poder judicial ha bloqueado los esfuerzos para lograr la verdad y la justicia sobre lo que ocurrió con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Alejandro Encinas lamentó que “los esfuerzos de esta instancia , así como de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar la justicia por la desaparición de los 43 normalistas, son entorpecidos por jueces del Poder Judicial de la Federación”.

En respuesta, el presidente de la SCJN , el ministro Arturo Zaldivar sostuvo que los juzgados han encontrado que se utilizó tortura en las investigaciones, por lo que los casos han tenido que ser rechazados.

“Hubo una sentencia de un tribunal colegiado que consideró que muchos de estos detenidos habían sido sujetos a tortura, y sostuvo que toda la investigación de la entonces procuraduría era sesgada y parcial”, recordó Zaldívar.

El presidente de la SCJN pidió al subsecretario Alejandro Encinas que en caso de no estar de acuerdo con alguna de las resoluciones, que presente algún recurso de revisión en lugar de estar soltando acusaciones.

“Sí hay sentencias de los jueces en el caso Ayotzinapa que le parecen a la FGR que no son conforme a derecho, para eso hay recursos, pero lo que creo que no es correcto es denostar al Poder Judicial Federal cuando una decisión no les parece adecuada”, sentenció el ministro.