En respuesta a AMLO, Jorge Ramos da otros datos sobre inseguridad en Cdmx y Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El conductor del Noticiero Univisión, Jorge Ramos, refutó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la Ciudad de México es más segura que Nueva York, Estados Unidos.

El autor del libro “Tierra de todos” comparó los asesinatos cometidos en ambas ciudades en 2021 y lo tuiteó, sin hacer alusión directa a López Obrador.

“¿Quién dice que la ciudad de México es más segura que Nueva York? Estos son los datos que encontré: En el 2021 hubo 485 asesinatos en Nueva York contra 1,638 que hubo en la ciudad de México, según cifras oficiales. La violencia sigue siendo la gran falla de este gobierno”, indicó en sus redes sociales.

Una usuaria le invitó, al ser un periodista de renombre, a hacer una investigación sobre la inseguridad en el Estado de México. “Cómo ha ido en aumento desde (Arturo) Montiel, Eruviel (Ávila) EPN (Enrique Peña Nieto) y ahora Alfredo del Mazo, o sea, Grupo Atlacomulco, ¿por qué nadie habla de ellos?”.

En un segundo tuit le cuestionó por qué insistir tanto en el gobierno federal y no en los estatales.

“No se supone que tienen sus propias leyes y son autónomos? Por qué en los estados que más generan, va en aumento la delincuencia, como Nuevo León o Edo. Méx.? ¿Por qué nadie cuestiona sus gestiones?”, inquirió.

Tú que eres un periodista de "renombre", te invito a que hagas una investigación sobre la inseguridad en el Estado de México, con ha ido en aumento, desde Montiel, Eruviel, EPN, y ahora Alfredo del Mazo, o sea, Grupo Atlacomulco, por qué nadie habla de ellos? Por qué se insiste — Mary Flow (@Mabelcitacc) May 19, 2022

Más tarde, el conductor refirió la fuente de sus datos sobre la inseguridad en la Ciudad de México.

¿Qué dijo AMLO?

Al ser cuestionado en la mañanera de este jueves sobre la baja en materia de inseguridad en la Ciudad de México, López Obrador comentó que en esa materia es notorio el avance.

“Es de las ciudades más seguras. Se dijo, y se puede probar, que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos, la Ciudad de México es más segura que Nueva York… Más segura la ciudad que Chicago y que otras ciudades, de Estados Unidos y del mundo”, aseguró.

Señaló que, del 2000 al 2005 que fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México, bajaron los homicidios. “Eran tres homicidios diarios cuando llegamos y dejamos creo que en un 1.8; pero ahora, después de 20 años, está igual o menos. No sé si tenemos ahí el dato de hoy o de esta semana de homicidios en la ciudad, creo que es 1.6. Está en el lugar 24 de las 32 entidades federativas, tomando en cuenta la población, 1.9, y este fue exactamente cuando yo estaba”, afirmó.

Además, dijo que no era solo su mérito, sino también de quien fue su sucesor en 2005 para que fuera candidato presidencial por primera vez, el actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quien “hizo una buena labor” y después el actual canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien “hizo también un buen trabajo”, añadió.

Aunque no lo mencionó por su nombre, sí dijo que “donde se desquició fue por aquí”, en el sexenio anterior al de Claudia Scheinbaum.

“Ayer hablaba yo, o antier, que estuvimos en la Ciudad de México, en las oficinas del Antiguo Ayuntamiento, de que muchos extranjeros estadunidenses jóvenes están viniendo a vivir a la Ciudad de México. Hay seguridad en la Ciudad de México”, indicó.

Y celebró el trabajo que está haciendo la jefa de Gobierno está todos los días atendiendo el problema.

“Tienen ellos una peculiaridad: nosotros nos reunimos de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la mañana para recibir el parte sobre delitos, el reporte sobre delitos cometidos en todo el país, nos reunimos todos, pero en el caso de las autoridades de la Ciudad de México también sábado y domingo, son todos los días.

“Y el jefe de la policía de la Ciudad de México está haciendo un buen trabajo y lo mismo la procuradora Ernestina Godoy. Y Rosa Icela me ayuda muchísimo, mucho, mucho, mucho, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hasta me reclamaron, que ahora que dije que todos los que estaban podrían ser candidatos no la mencioné a ella; pues también aprovecho, porque está haciendo una muy buena labor Rosa Icela”, agregó.