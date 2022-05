Gas Bienestar llegará al resto de la CDMX y a estados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el programa de la empresa paraestatal Gas Bienestar se está consolidando para ampliarlo al resto de la Ciudad de México y algunos estados del país.

No obstante, dijo que se presentó una situación de emergencia, en referencia a la inflación, y ahora su gobierno se enfoca en evitar el aumento de precios en productos básicos.

“Y lo mejor es incrementar la producción, entonces Pemex va a invertir más en la reparación de las plantas de fertilizantes, necesitamos fertilizantes”, dijo.

“Vamos a producir dos, tres veces más fertilizantes en poco tiempo, porque requerimos alimentos. Entonces, eso nos ha aguantado un poco, pero sí va a seguir”, comentó en referencia al programa de Gas Bienestar.

En la conferencia matutina, el mandatario señaló que el programa Gas Bienestar está ayudando a las personas de bajos recursos y también ha funcionado para controlar los precios.

“Porque había un descontrol, ¿se acuerdan ustedes?, y se tomaron dos decisiones: una, el definir precios máximos, y la otra decisión fue lo de Gas Bienestar, y esto ayudó a mantener los precios del gas”, refirió.

Incluso, dijo que el programa de Gas Bienestar ayuda no sólo en el control de precios sino porque los cilindros van llenos.

“A mí me gustaría que la gente que nos está escuchando de la Ciudad de México, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, donde hay Gas Bienestar, las señoras que nos digan si les dura más ahora el cilindro que antes, que me manden a decir, porque antes, cuando empezó, me mandaban a decir eso, que no sólo era el precio, sino que les duraba más”, dijo.