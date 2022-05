La UNAM "se cundió de derechismo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “se cundió de derechismo” y sostuvo que la mayoría de los profesores en el área de las Ciencias Sociales, se convirtieron en “aplaudidores” del régimen de corrupción de sus antecesores.

Dijo que en la UNAM existe una “burocracia dorada”, beneficiada con el millonario presupuesto que recibe la institución académica porque se crearon “institutos especiales”, mientras que algunos docentes de asignatura ganan muy poco.

Por ello, exhortó a los trabajadores de la UNAM a desterrar los “cotos de poder” y evitar la represalias en contra de los empleados que están en contra de la política neoliberal que prevalece en el recinto universitario, expresó el mandatario en la conferencia matutina.

“No es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado, porque me interesa mucho que esa institución importantísima, histórica, de nuestro país, siga siendo una gran institución”, dijo.

“Que no se mantengan cotos de poder, el influyentismo y que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas neoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo, con todo respeto”, aseguró.

Enseguida, señaló que el presupuesto de la UNAM se utiliza para premiar a incondicionales de los directivos y por eso les creaban espacios de poder.