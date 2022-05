AMLO asegura que no habrá impunidad en caso de joven asesinado por elemento de la GN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del estudiante universitario Ángel Yael Ignacio Rangel en Irapuato, Guanajuato, ofreció que en este caso no habrá impunidad y no se va a encubrir a ningún miembro de la Guardia Nacional involucrado en estos hechos trágicos.

En la conferencia mañanera, el mandatario informó que se tienen conocimiento de que fueron dos elementos de la Guardia Nacional, quienes se demostró científicamente que accionaron sus armas de cargo en contra de los jóvenes que se divertían en las inmediaciones de la comunidad exhacienda del Copal.

Previamente, envió su solidaridad a los familiares de las víctimas y pidió que tengan confianza en el gobierno de México porque en este caso, aseguró, no se va a permitir la impunidad.

“A mí me informaron el jueves 28 de abril. Ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegían a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios”, aseveró.