AMLO dice que Vulcan Materials sigue extrayendo materia en Quintana Roo: "Me habían engañado"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de México procederá legalmente en contra de la empresa de Estados Unidos Vulcan Materials Company, que a través de su filial SAC TUN, explota un banco de material pétreo en el destino turístico de Playa del Carmen del estado de Quintana Roo, por violar normas ambientales e incumplir el acuerdo legal para suspender la extracción de material en la zona.

En la conferencia mañanera, el mandatario denunció públicamente que los directivos de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, violaron el acuerdo que había con el gobierno de México para suspender las labores de extracción y carga de material pétreo para trasladarlo a Estados Unidos y se dijo engañado por los empresarios extranjeros.

Explicó que este viernes 29 de abril, fue informado que este fin de semana, la empresa extranjera reanudó la labores de extracción y traslado de material a Estados Unidos en un buque cisterna, a pesar de que esta acciones estaban suspendidas legalmente y que los directivos habían aceptado un acuerdo con el gobierno de México para crear un centro eco turístico en el predio de más de cuatro mil hectáreas que le fue concesionado durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

“Me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material y pasé por ahí como tres veces y en efecto estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado pero ahora pasé este viernes (29 de abril), quizá no sabían y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material, vi como están cargando un barco y di instrucciones para proceder legalmente de inmediato”, sostuvo.

Por ello, señaló que se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes ambientales, argumentando que se trata de “una tremenda destrucción” del medio ambiente.

“Además es un atrevimiento, burlarse de las autoridades de nuestro país, hasta que se detenga la extracción. Yo pensé que porque ya teníamos un acuerdo, iban a parar; La verdad, es que cuando nos informaron y no lo creía, dije “no lo puedo creer”, fuimos y tenemos ya todas las pruebas”, indicó.