Proyecto Xibalbá de Xcaret está suspendido, pero seguramente será clausurado definitivamente: Albores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González afirmó que el grupo Xcaret nunca han presentado manifiestos de impacto ambiental en sus nueve parques que construyó en la Riviera Maya y dijo que se trata de un grupo empresarial que “prefiere pedir perdón, a pedir permiso”

Por ello, anunció que el nuevo proyecto turístico Xibalbá que construye la empresa Xcaret en las inmediaciones del municipio de Valladolid, Yucatán y prendía inaugurar a finales de este año, será clausurado de manera definitiva porque simplemente no cumple con las leyes ambientales al carecer de estudios de impacto ambiental.

“El proyecto nuevo de Xcaret no tiene permiso y estaba tratando de hacer su manifiesto de impacto ambiental y seguramente será clausurado porque no pasa, está suspendido temporalmente porque estaban revisando una propuesta de manifiesto de impacto ambiental que no tenían y no terminaron”, aseguró.