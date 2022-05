Que escuche el corrido de Los Tigres del Norte y luego hablamos: AMLO al gobernador de Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al gobernador de Texas, el republicano Gregory Wayne Abbott a “que le baje una rayita” y se abstenga de afirmar que los mexicanos están invadiendo Estados Unidos porque el vecino país fue constituido por personas provenientes de Europa que arribaron a América del norte.

? El presidente @lopezobrador_ invitó a los políticos estadounidenses que acusan “invasión”, que escuche el corrido de Los Tigres Del Norte ‘Somos más americanos’. "¡Ya luego hablamos!" https://t.co/58q042X6Vj pic.twitter.com/FcDBAN43SO — La Silla Rota (@lasillarota) May 2, 2022

Este fin se semana, el periódico The New York Times publicó una nota donde advirtió que Greg Abbott dijo que analiza declarar una "invasión" a Estados Unidos con el propósito de sellar la frontera con México.

“Si vamos a esas, pues ahí le invito a que escuche el corrido de Los Tigres del Norte, Somos más americanos. Ya, después que lo escuche, hablamos”, señaló el mandatario en la conferencia mañanera.

El corrido Somos más americanos, interpretado por el emblemático grupo de música norteña dice:

“Ya me gritaron mil veces que me regrese a mí tierra porque aquí no quepo yo; quiero recordarle al gringo: Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió.

"Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor; es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados ¿quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador.

"Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación; entre guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español y si a los siglos nos vamos: Somos más americanos, somos más americanos que el hijo del anglosajón.

"Nos compraron sin dinero, las aguas del río Bravo y nos quitaron Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron, el estado de Wyoming, también nos lo arrebataron.

"Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo, somos de todos colores y de todos los oficios, y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos”.