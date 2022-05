Reforma electoral de AMLO, nuevo capítulo de AMFLIX para distraer sobre tragedia de Línea 12: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A un año del colapso en la Línea 12 del metro de la capital del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere distraer con su nueva propuesta de reforma electoral, acusó el panista Ricardo Anaya Cortés, en su video de los lunes.

El excandidato presidencial del PAN aseguró que el gobierno de López Obrador protege a los responsables, pues hasta ahora todavía no se ha determinado a ninguna persona como culpable y a quienes han sido señalados son de Morena.

“Y como López Obrador no quiere que se hable de la Línea 12, ¿qué hizo? Pues lo de siempre, sacar el nuevo capítulo de su serie. La serie se llama ‘Los distractores’. Y lleva ya varios capítulos”, dijo Anaya Cortés mostrando una pantalla con el nombre “AMFLIX”, con la tipografía de Netflix.

De acuerdo con el panista, López Obrador ha desarrollado una serie de capítulos "AMFLIX" para distraer a la gente de los temas más importantes.

Hasta ahora han sido los siguientes capítulos: 1) La rifa del avión sin avión, 2) La consulta de expresidentes, 3) El circo de la revocación, 4) ¿Cuánto gana Loret?, 5) El linchamiento de diputados, y 6) Desaparecer al INE.

“Y ahora, para que no se hable de la Línea 12, exactamente a un año de la tragedia, sale el nuevo capítulo. El nuevo capítulo es una reforma que pretende desaparecer al INE. Y claro que este actor de ‘Los distractores’ que se llama Andrés Manuel sabe perfectamente que esta reforma no va a pasar, porque acabar con el INE sería acabar con la democracia. Y si sabe que no va a pasar, ¿para qué propone algo tan absurdo como desaparecer al INE? Para distraernos de los verdaderos problemas en el país”, aseguró Anaya.

Ricardo Anaya dijo que este nuevo capítulo de “AMFLIX” funciona para que las personas no hablen sobre “la negligencia criminal de la Línea 12, que las víctimas siguen sufriendo y que los usuarios todos los días siguen padeciendo”.

El excandidato presidencial del PAN dijo que solo tiene una propuesta en esta ocasión: “Que nos hablen con la verdad. Que el presidente deje de proteger a los responsables, que nos diga qué pasó en la Línea 12 y que se sancione a los culpables”.