AMLO dice que defenderá a migrantes mexicanos de los políticos de EU que los denigren

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no permitirá que políticos de Estados Unidos utilicen las campañas electorales para denigrar a los migrantes mexicanos que radican en ese país.

“Si un partido o candidatos, pensando que si hablan mal del mexicano van a sacar votos, pues nosotros desde aquí vamos a denunciar esos hechos para que nuestros paisanos de allá sepan quién es quién”, advirtió el mandatario en la conferencia mañanera realizada en el estado de Sonora.

Al respecto, dijo que seguirá insistiendo en que se cumpla el compromiso de campaña del actual presidente, Joe Biden, para regularizar la situación migratoria de al menos 40 millones de mexicanos que laboran y viven en Estados Unidos.

“Todos los migrantes del mundo tienen algo excepcional, todos, entonces merecen respeto, apoyo, desde luego no permitir que sean discriminados, maltratados y en eso estamos constantemente”, señaló AMLO.

Luego, comentó que se mantienen las conversaciones bilaterales para ordenar el flujo migratorio y destacó la importancia de la mano de obra en empresas.

Incluso, recordó que el número de cubanos que radican en Estados Unidos alcanza una cifra de apenas 4 millones, pero sus representantes en cargos de elección popular influyen mucho en la política interna.

En contraste, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos son al menos 40 millones, mientras que en Canadá la población es de 38 millones de habitantes.

Por ello, emplazó a los políticos estadunidenses a reportar a la comunidad mexicana.

“Somos muy respetuosos de las políticas internas de Estados Unidos por nuestros principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero no vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos, no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo”, sostuvo.