AMLO truena por difusión de propiedad de directora de Pemex en Houston: es un "modesto" departamento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el inmueble de la hija de su secretario particular, Alejandro Esquer Verdugo, Carmelina Esquer y quien se desempeña como directora de Pemex Procurement International en la ciudad de Houston, Texas, no es una casa sino “un modesto departamento” y arremetió contra el dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega, así como los periodistas Jorge Ramos y Carlos Loret de Mola.

Alejandro Esquer Verdugo, nuevo secretario particular de AMLO

Dueño del Jetta blanco es Alejandro Esquer, mi secretario particular: AMLO

AMLO reprocha: No son capaces de ofrecer disculpas ni rectificar por la “casa gris” en Houston

“Nosotros todos los días tenemos ataques. Ahora sale de una hija de Alejandro Esquer, como estoy aquí en su pueblo lo menciono, es una gente de primera, Alejandro, es mi secretario particular, y su hija pues estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto”, expresó.

Luego, dijo que el periódico Reforma hizo un gran escándalo con el texto difundido por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), similar al caso de su hijo José Ramón López Beltrán y la casa que rentó con su esposa en la misma ciudad de Houston, Texas.

Enseguida, aseguró que el periodista Jorge Ramos, colaborador del periódico Reforma, gana 20 millones de pesos mensuales y consideró que, por eso, es uno de los principales opositores al gobierno de México.

Después, se enfocó en el empresario Alejandro Junco y le exigió que diga si él no tiene propiedades en la ciudad de Houston y advirtió que, así como el caso de Carlos Loret que se negó a reconocer sus bienes, va a solicitar información sobre las propiedades del dueño del periódico Reforma.

“Ahora ya no tenemos nosotros espías, ya desapareció el CISEN, no escuchamos conversaciones de nadie, no hay espionaje, pero sí hay inteligencia porque la gente nos lleva mucha información”, sostuvo el presidente López Obrador.