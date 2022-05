Pedro Salmerón desata polémica por su opinión sobre el premio Princesa de Asturias a Eduardo Matos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El historiador Pedro Salmerón desató controversia en redes sociales por su reacción al premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales otorgado al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

El exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) cuestionó que el galardonado es uno de los que más ha criticado al actual gobierno “en defensa de los privilegios de los privilegiados académicos”.

“De los historiadores serios, honestos, que más aportan (que hay algunas docenas), para el Premio Princesa de Asturias eligieron al que más ha criticado al gobierno actual en defensa de los privilegios de los privilegiados académicos, y de la visión leonportillesca (salinista) del ‘Encuentro de Dos Mundos’, tema del que escribiré pronto. Igual, felicitemos a don Eduardo por su enésimo premio y es cuanto diré del tema”, escribió Salmerón el miércoles en su cuenta de Facebook.

En una publicación posterior, Salmerón criticó a El Universal, al que acusó de falsear en una nota lo que escribió en Facebook. Aseguró que nunca llamó salinista a Matos Moctezuma, a quien definió “como un arqueólogo e historiador honesto, serio y con una gran obra, todo lo cual omitió el pasquín azul y blanco; también omitieron, ruinmente, que lo felicité”.

En la red social, Salmerón expuso que Matos fue cercano a otros gobiernos y es muy crítico del actual.

“Y sí, la versión de su amigo y colega (al que también admiro y respeto, Miguel León Portilla), le fue grata a la corona de España, a Salinas y al gobierno yankee para las ‘celebraciones’ de 1992. Pero lo hicieron con honestidad y de ellos aprendimos y seguimos aprendiendo muchísimo.

“Y sí, el premio lo da la ‘corona’ española, la misma que rechazó la hermosa carta de reconciliación histórica de AMLO”, añadió.

Para quitarles “alas a los mentirosos seriales”, Salmerón indicó que borraría su texto anterior original y publicaría este último, “a ver cuánto tardan en tergiversarlo o en citarlo a modo”.

Tanto la referencia a la publicación original como la nueva provocaron reacciones de usuario de redes, quienes criticaron la postura del historiador.

Pedro Salmerón viendo que premian a Eduardo Matos mientras el se quedó sin embajada pic.twitter.com/AizcXDgoAR — Mario Santiago Papasquiaro (@stjsergio) May 19, 2022

¡Qué pena me da el sr Salmerón, a quien le ganó la envidia ! A E,Matos Moctezuma se le reconocerá y recordará como el gran arqueólogo y a Salmerón… como acosador — Lules Ibarra (@IbarraLules) May 20, 2022

Controversias

Esta no es la primera vez que Pedro Salmerón está en la polémica. Una de ellas ocurrió en enero pasado cuando fue propuesto como embajador de México ante Panamá, lo que fue rechazado por el gobierno de aquel país ante las acusaciones en su contra por acoso sexual a alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde fue profesor hasta abril de 2019.

Otra de sus controversias fue en septiembre de ese año cuando renunció al cargo de director del INEHRM, tras nombrar como un “comando de jóvenes valientes” a los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre que intentaron secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada en 1973.

También estuvo involucrado en la polémica de agosto de 2021 cuando fue designada la escritora Brenda Lozano como agregada cultural de la embajada de México en España. Enrique Márquez, exdirector de Diplomacia Cultural, y Salmerón se confrontaron vía Twitter, por el nombramiento.

Pedro Salmerón, quien es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y tiene estudios de posdoctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), fue director durante siete meses del Museo Regional de Guadalajara.

“Y ya empezó la cargada: para los voceros de Nexos, El Universal, el PRD y los que se sumen en el curso de la tarde, las vacas sagradas y los telectuales de su bando son intocables, la crítica está prohibida y cuando llega a ejercerse, solo la guía intereses personales. ¿No se verán en el espejo de sus críticas?”, publicó en Facebook.

“Me encanta cuando la crítica historiográfica alborota al gallinero, y me encanta que quieran prohibirla: me lleva a hacerla en serio. De modo que voy a escribir seriamente sobre Miguel León Portilla y Eduardo Matos Moctezuma, con el mismo espíritu crítico con el que he escrito sobre los falsificadores de la historia al servicio de la derecha, y antes de que empiecen a gruñir, el trabajo de Matos y León Portilla es importante y no son falsificadores, pero si fueron y son ideólogos, pero explicarlo trasciende un post de Facebook”, afirmó.