Revelan que Biden evalúa invitar a un representante de Cuba a la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los riesgos de que la Cumbre de las Américas sea boicoteada por líderes de la región, encabezados por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el gobierno estadunidense de Joe Biden está contemplando invitar a un representante del gobierno de Cuba como “observador” y no como “participante por completo” al evento que se llevará a cabo el próximo mes en Los Ángeles.

Citando a un funcionario no identificado de la administración de Biden, la agencia Associated Press recalcó que Washington evalúa esa opción en sus “intentos de salvar un evento que enfrenta el riesgo de fracasar por los desacuerdos sobre la lista de invitados”, y precisó que, según ese funcionario, “no queda claro si Cuba aceptaría esa invitación”.

La nota se difundió en medio de los intensos esfuerzos diplomáticos de Biden para que López Obrador no cumpla con su amenaza de no participar en el caso de que Washington no invite a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La ausencia de López Obrador –y de Luis Arce, el presidente de Bolivia que secundó el amago del mexicano– representaría un fracaso para la política exterior de Biden, pues esa Cumbre de las Américas es la primera que se llevará a cabo en Estados Unidos desde 1994, en medio de una coyuntura electoral difícil para el Partido Demócrata.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos anunció a principios de la semana el levantamiento de algunas sanciones contra Cuba y Venezuela, relativas entre otros al tope de remesas provenientes de la diáspora en Estados Unidos y al embargo sobre el petróleo venezolano.

Y el miércoles pasado, el senador Chris Dodd, que Biden mandató para organizar la Cumbre de las Américas, habló por videoconferencia con López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón para discutir sobre los términos de su presencia; durante la llamada, el mandatario mexicano le reiteró su petición de que estén invitados todos los gobiernos de la región.

Todavía hoy, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, insistió en una conferencia de prensa que “la esperanza de nosotros es que sí vaya México” a la Cumbre de las Américas, y señaló, “con mucho respeto”, que “ojalá que (López Obrador) sí vaya, pero es algo que se está discutiendo”.