Monreal pedirá al INE organizar elección interna de Morena para elegir candidato presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que solicitará que el Instituto Nacional Electoral (INE) se la autoridad encargada de realizar el proceso interno de Morena, para elegir al candidato presidencial en la elección de 2024, debido a que no confía en las encuestas de su partido.

“Fue el INE el que decidió el método, una encuesta, aunque yo insisto en la elección primaria. Pero ya intervino, a eso me refiero, el órgano electoral ya intervino en la elección de dirigentes del partido. Ahora puede intervenir en la elección de candidatos a la Presidencia”, dijo el legislador.

Por otra parte, señaló que no cree en las encuestas del partido.

“Yo no creo en las encuestas, debo de decirlo con toda seriedad, no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias, porque las encuestas son fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación; y la encuesta debe de ser sólo un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento para la toma de decisiones. Simplemente un elemento. Y yo creo que la elección primaria, organizada por los órganos electorales, es lo más conveniente para el país”, dijo.

Adelantó que está por concluir con su proyecto de nación, para que cuando se establezcan los tiempos legales pueda registrar su candidatura.

“Para mí, el primer problema que estará en el debate político de 2024, es la seguridad. Para mí es quizá, el debate de debates, y va a estar presente en la contienda presidencial del 24, pues no se ha logrado atenuar ni resolver en el país (…) no es un asunto localizado en un estado; es un asunto de estrategia nacional que no hemos podido enfrentar con éxito", señaló.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber excluido al senador Monreal Ávila de la lista de aspirantes a sucederlo en la elección presidencial de 2024, luego de que dijo que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la quiere mucho, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández es su paisano y que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, está haciendo “un trabajo de primera”.