En la Asamblea de la OMS, López Gatell culpa al neoliberalismo de la crisis en salud

GINEBRA (apro).- El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien encabeza a la delegación de México en la 75 Asamblea Mundial de la Salud, culpó al neoliberalismo de los problemas más acuciantes de salud que aquejan al mundo, incluyendo a la pandemia de covid-19.

“Los efectos negativos de este modelo (del neoliberalismo) son enormes, en las últimas cuatro décadas se han exacerbado y perpetrado las desigualdades sociales al interior de los estados, las regiones y el mundo.

“Este escenario funesto conduce a la precarización de las relaciones laborales, la degradación de los ecosistemas, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar, la inseguridad alimentaria, al incremento de la violencia y a la erosión de la riqueza cultural.

Prevenir enfermedades crónicas, cerrar brechas de desigualdad y asegurar la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud, son necesidades que evidenció la pandemia de #COVID19 y que México atiende a partir de la transformación del Sistema Nacional de Salud.

Consecuentemente se ha deteriorado la salud de nuestros pueblos’’, remarcó.

Consideró al neoliberalismo “una barrera estructural fundamental, un sistema económico que ha concentrado la riqueza, que ha degradado nuestros ecosistemas y que ha protegido los intereses comerciales sobre los intereses de la salud’’.

“El neoliberalismo como doctrina y como sistema, agregó, se ha justificado con el dogma de que el sector privado es invariablemente más eficiente que el público y que es deber de los gobiernos nacionales limitarse a regular e intervenir sólo para compensar las llamadas fallas del mercado’’, dijo.

Comparto mi discurso en la 75 Asamblea Mundial de la Salud. México tiene el ánimo de compartir sus experiencias, retos y logros con la @WHO y la comunidad global para construir puentes de solidaridad y colaboración en beneficio de la población del mundo.

Mencionó que el gobierno de México impulsa la transformación de la vida pública orientado por dos principios fundamentales: “la aspiración de eliminar la corrupción estructural y el empeñó de separar al poder público del poder económico para promover, proteger y defender el interés público’’.

En este contexto “hemos avanzado en la transformación del sistema nacional de salud y la atención de los determinantes sociales de la salud’’, presumió López-Gatell quien enumeró tres lecciones fundamentales que ha dejado la pandemia de covid 19:

La primera, “es que la enorme carga de enfermedades crónicas no transmisibles resultantes de los estilos de vida individuales y colectivos que propició el neoliberalismo son el mayor factor de riesgo asociado con el covid grave.

Segundo, “que para garantizar comunidades resistentes a los embates agudos de emergencias sanitarias debemos cerrar las enormes brechas de desigualdad sociales y económicas”.

Tercero, “que los sistemas públicos de salud de cobertura universal y gratuitos son indispensables para garantizar el bienestar social”, indicó.

A su modo de ver, “mejorar la salud no depende tanto de decisiones personales como de modificar factores estructurales. Debemos generar condiciones y capacidades para movilizar y empoderar a las comunidades, gestionar en su beneficio los recursos naturales para reparar y proteger los ecosistemas y desarrollar capacidades sociales para enfrentar futuras emergencias sanitarias”.

Para avanzar en el cumplimiento de la agenda de salud global y local “debemos denunciar y enfrentar con firmeza la interferencia de empresas multinacionales productoras de alimentos y bebidas procesadas, motor de las enfermedades crónicas que resultan en unas pandemias’’, valoró el subsecretario.

Se decantó por “transformar nuestros sistemas agroalimentarios para lograr que sean socialmente justos saludables y ambientalmente sostenibles’’.

Se manifestó “en contra de las acciones de un poderoso puñado de compañías que atenta contra la práctica de la lactancia materna, y promueve sus productos violando flagrantemente el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna con campañas de publicidad engañosa particularmente dirigida a países y comunidades pobres’’.

“Necesitamos luchar contra la adicción al tabaco y al alcohol, inducida y estimulada por una industria que sistemáticamente rompe los esfuerzos de regulación y control de los gobiernos y renueva tácticas para reclutar a menores de edad mediante productos nuevos y emergentes como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos’’, recalcó .

López- Gatell llamó al pleno a seguir trabajando por la visión “de una salud venciendo resistencias de los sectores productivos pues la pandemia de covid 19 ha demostrado una vez más que las enfermedades infecciosas emergentes, mayoritariamente de origen zoonótico, surgen por la erosión de los ecosistemas silvestres’’.

De igual forma se pronunció por ampliar “aceleradamente las capacidades para mitigar, atender y rehabilitar la salud mental eliminando los estigmas y la discriminación desde una perspectiva de inclusión, derechos humanos y mediante la atención primaria de la salud’’.

Afirmó que “México está a disposición de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad global para compartir sus experiencias, retos y logros con el mejor ánimo de construir puentes de solidaridad y colaboración que nos ayuden a lograr estas metas comunes en beneficio de nuestros pueblos’’

Durante su alocución descartó hablar de retos de salud que enfrenta el país como la escasez de medicamentos, especialmente para niños con cáncer, no habló sobre la decisión del gobierno de vacunar a los niños con la vacuna Abdala a pesar de no ser avalada por la OMS ni mencionó el estatus que lleva la vacunación que todavía no llega a cubrir al 70% de la población, tampoco tocó el tema de la hepatitis aguda infantil que ya cobró una muerte en el país.

En la #WHA75 iniciamos el día con la sesión de la Alianza Ministerial contra la Resistencia Antimicrobiana.



Posteriormente conversé sobre este tema con la profesora Hanan H. Balkhy, subdirectora general de la @WHO para la Resistencia a los Antimicrobianos.

Confirman a Nadine Gasman para la OPS

El funcionario abandonó la sala en compañía de la nueva embajadora de México ante la ONU Francisca Elizabeth Méndez Escobar, quienes fueron recibidos efusivamente por el resto de la delegación mexicana que no pudo estar en la sala por restricciones del covid. López Gatell recibió una calurosa felicitación de Nadine Gasman, expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Personal de la misión confirmó a Proceso que Gasman es la candidata propuesta por México para dirigir la Organización Panamericana de Salud (OPS) y que el organismo con sede en Washington dará a conocer a todos los candidatos de la región el primero de junio.

La candidatura de Gasman para dirigir la OPS se ha visto empañada por las denuncias contra su esposo Joaquín Molina de origen cubano, acusado por un tribunal en Estados Unidos por la explotación de 20 mil médicos cubanos en el programa “Mais Médicos” en Brasil que fue avalado por la OPS . En la revista Proceso de esta semana se puede leer el reportaje completo sobre este caso de presunta esclavitud moderna.

Finalmente, López Gatell se negó a acceder a la solicitud de entrevista de este semanario debido a un compromiso y lo cerrado de su agenda.