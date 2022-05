Sheinbaum rechaza propuesta de Monreal para que INE organice elección de candidato presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la elección del candidato presidencial de Morena, como lo sugirió el senador Ricardo Monreal.

“No va con los estatutos, en este caso, de Morena”, aseguró con voz seria al ser cuestionada por la prensa sobre la propuesta del legislador, quien también ha alzado la mano para competir por la candidatura morenista para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que los partidos, todos, tienen sus propios estatutos y todos tienen definidos sus procesos internos. Entonces, eso es lo que define los procesos internos de cualquier institución política”, añadió Sheinbaum Pardo.

Ayer, Monreal Ávila adelantó que solicitará que el INE sea la autoridad encargada de realizar el proceso interno de Morena, para elegir al candidato presidencial en la elección de 2024, debido a que no confía en las encuestas de su partido.

“Fue el INE el que decidió el método, una encuesta, aunque yo insisto en la elección primaria. Pero ya intervino, a eso me refiero, el órgano electoral ya intervino en la elección de dirigentes del partido. Ahora puede intervenir en la elección de candidatos a la Presidencia”, aseguró.

Defiende giras de apoyo a candidatos

Sobre la asistencia a las entidades donde el próximo 5 de junio habrá elecciones para apoyar a los candidatos de Morena, Claudia Sheinbaum, argumentó que responde a que es parte del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

“Utilizamos los fines de semana, pedimos los permisos adecuados para poder hacer estos eventos. Y, realmente, es muy impresionante cómo en los seis estados en donde yo he estado, hay un cariño muy, muy grande por nuestros compañeros. El día de ayer estuve en Tamaulipas; el sábado estuve en Oaxaca y, realmente, hay una presencia y un cariño muy, muy grande”, justificó.

La morenista reiteró la importancia de que se respete la voluntad popular el día de la elección y confió en que, si eso ocurre y hay participación “muy alta”, Morena ganará en los seis estados.

De paso, denunció que el INE volvió amonestarla y pedirle bajar de su cuenta de Twitter dos mensajes que escribió en apoyo al candidato de Morena en Hidalgo, Julio Menchaca.

“Yo creo importantísimo el llamado a que el INE sea imparcial. En mi caso ya he recibido varias amonestaciones, nuevamente, ya me hicieron bajar varios tuits por las visitas que hemos hecho, y no así en otros casos, cuando hay, inclusive, intervenciones del propio gobernador en el proceso electoral, pues no hay la participación del Instituto Nacional Electoral como debería ser.

Y concluyó: “Es un llamado a que las elecciones se realicen en paz y que se respete la voluntad popular, ese es el llamado que le haríamos al Instituto Nacional Electoral”.