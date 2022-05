AMLO llama a votar en estados donde habrá elecciones y no dejarse intimidar por actos de violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la sociedad a participar en las elecciones que se van a realizar el próximo mes de junio en seis estados del país y que no se dejen intimidar por acciones de violencia que pretenden infundir miedo y terror entre los electores.

“El llamado es a que los ciudadanos no se dejen intimidar, hay que salir (a votar), hay que participar porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención, no sé si deba decir esto y no me vayan a multar los del INE, no estoy pidiendo el voto para nadie solo que participemos porque es muy importante la democracia.

“Que participen y salga a votar porque los que no quieren la democracia, siempre buscan atemorizar, meter miedo, que la gente no salga y con los votos de las clientelas, los votos que compran, los votos que tienen que ver con la delincuencia o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar”, expresó. En la conferencia mañanera, el mandatario hizo referencia al proceso electoral para renovar gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas donde se enfocó en llamar a la participación ciudadana pese a los actos de violencia que se registran en el contexto de los comicios.

Al respecto, dijo que, entre más democracia, menos corrupción porque nadie se puede sentir absoluto en ningún nivel de la escala cuando el pueblo es el que decide y el arma más importante en México, "es la credencial de elector”, indicó.

“No es lo mismo que vote el 40 por ciento de los ciudadanos, a que vote el 70 por ciento, cuando pasa del 50 por ciento, ya es muy difícil el fraude y entre más participación, menos fraude porque pueden controlar a ciertos sectores y cada vez es más difícil”, aseguró

Dijo que la sociedad cada día es más consciente y que ahora ya no es el tiempo del reparto de despensas, lanzar amenazas o la entrega de prebendas.

“La libertad no se implora, la libertad se conquista, si nos atemorizan, nos quedamos en la casa, nos metemos en la cama, nos tapamos con la colcha pues ya, estamos vencidos”, reprochó el presidente López Obrador.

Por ello, dijo que es necesario ejercer nuestros derechos ciudadanos y la autoridad tiene que garantizar la paz y tranquilidad para que nadie sufra agresiones o intimidaciones.

Enseguida, comentó que la tranquilidad en los comicios corresponde a las áreas de Seguridad Pública en los estados y que la Guardia Nacional estará “al pendiente”.