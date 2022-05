Sin corrupción, el neoliberalismo “no sería del todo malo”: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, “no sería del todo malo”.

“Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre el tema de la privatización de servicios públicos en dos estados gobernados por el PAN: el primero en Aguascalientes, donde la empresa Veolia, de origen francés, es la encargada de suministrar y cobrar por el servicio de agua a los usuarios desde hace 20 años, así como el anuncio de que el servicio de agua potable en el estado de Querétaro también será privatizado.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal dijo que, en el caso de la distribución del agua, es una decisión soberana, es una decisión de los gobiernos de los estados y tienen en casi todos los casos el aval de los congresos locales.

“Entonces, nosotros no podemos intervenir, sólo que corresponda a manantiales o aguas federales que tienen que ver con la administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero la distribución del agua en los estados, incluso en municipios, depende de las autoridades locales”, indicó.

Luego, señaló que su recomendación es que se tenga mucho cuidado, argumentando que no es malo per se el que una empresa administré la distribución del agua, lo grave es que se incurra en actos de corrupción.

“La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo. Si hay corrupción, funciona mal el servicio público, estando privatizado o en manos de las dependencias gubernamentales”, sostuvo López Obrador.

Por ello, recomendó evitar la corrupción debido a que existen muchas denuncias en el país por el tema de la privatización del agua, es específico por los cobros indebidos, por la mala calidad del agua, porque fueron concesiones que se hicieron “para hacer chanchullo” y “obtener beneficios, para cobrar sobornos, moches”.

Incluso, recordó que antes no se hablaba del tema de la corrupción, a pesar de que era el principal problema de México.

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo”, dijo y agregó:

“Bueno, dicho esto, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción”, sentenció López Obrador.