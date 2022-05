Tras cirugía, “El Bronco” dice seguir en estado delicado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exgobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, envió un mensaje a sus simpatizantes para informarles de su estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía el viernes 20 de mayo.

Mediante sus redes sociales envió un mensaje en el que asegura que tiene prohibido rendirse.

“Raza, no me había reportado porque estuvo dura la operación. Apenas hasta el día de hoy me dieron líquidos. Mis doctores me dicen que sigo en estado delicado, pero prohibido rendirse, con el favor de Dios habrá Bronco pa’ rato”, escribió.

En otro mensaje agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. Dijo que eso le ha dado fuerza para seguir adelante y comentó que, pese al dolor y la incomodidad, no quiso dejar que pasara más tiempo para reportarse en sus redes sociales.

“P.D. Los charrones se posponen hasta nuevo aviso”, comentó.

1/2 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 24, 2022

Luego, integrantes de su equipo respondieron los mensajes que le enviaron sus seguidores.

“Gracias por todo el apoyo al Tío Bronco. Esperamos pronto tenerlo por acá con nosotros stremeando y sacando buenos memes”, contestó en la cuenta del Bronco, donde también se comprometió a compartirle todos los mensajes de aliento de sus seguidores.