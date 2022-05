AMLO afirma que hay medios en los que “hasta parece requisito” hablar mal de él

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la sección de ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, argumentando que ayuda a ejercer el derecho a la información de forma veraz, evita que se manipule la información y que los medios de comunicación no protejan a grupos de intereses creados.

El mandatario dijo que hay medios de comunicación que solo escriben en contra de él y su gobierno y que “hasta parece requisito” para publicar en ellos.

Se lanzó en específico contra el diario Reforma en el que, dijo, las notas, artículos de opinión y hasta los cartones son en su contra.

“Lo ideal, aunque hablan algunos que en el periodismo no puede haber objetividad, es que se informe y no se editorialice en las notas, que no se manipule en la información”, expresó.