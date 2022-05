AMLO descarta intervenir sobre audios de Alito difundidos por Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno no se va a meter en el tema de los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores donde el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas advierte que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre”.

Lo mejor es no meternos en estos casos, además, estamos en víspera de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan por llamarlo amablemente”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que no va a responder a este tipo de cuestionamientos y consideró que los ciudadanos ya saben lo que es cierto y falso porque están “muy avispados” y no se dejan manipular.

“Hay que esperar a que pasen las elecciones, solo decir que nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos la libertad de expresión y sí tenemos adversarios, no enemigos, que pensamos vencer en buena lid; no estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón”, indicó.

Luego, insistió en decir que no opinará sobre los señalamientos del dirigente del PRI, Alejandro Moreno en contra de los periodistas que se registra en el contexto del asesinato de nueve comunicadores en lo que va de este año.

“No quiero opinar sobre eso, no ayuda, hay que cuidar, como decía el general Felipe Ángeles, la vida. Eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier persona, no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar, todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y lo he dicho, los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad y la fraternidad”, sostuvo el mandatario.

Por ello, aseguró que en este periodo electoral que se vive en el país, no deja de haber polémica y cuestionamientos, así como algunas amenazas, pero “no pasa a mayores”.

“En el caso de los periodistas asesinados, se está procurando que se aclaren los motivos, se detengan a los responsables y también se busca evitar los ambientes de violencia y ahí vamos avanzando”, refirió AMLO.