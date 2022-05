Tribunal ratifica inhabilitación del exdirector del Altiplano por fuga de “El Chapo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó hoy la sanción de 10 años que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso contra Valentín Cárdenas Lerma, el exdirector del penal de máxima seguridad del Altiplano, quien falleció por complicaciones de covid-19 en enero de 2021.

Cárdenas estaba a cargo de esa cárcel ubicada en el Estado de México en julio de 2015, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera escapó de su celda por un túnel subterráneo de un kilómetro y medio equipado con una motocicleta sobre rieles, en un caso que puso en ridículo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El Tribunal discutió el litigio a pesar del fallecimiento del exfuncionario, porque uno de los hijos de Cárdenas reclamaba el pago de unas prestaciones, pero al confirmar la sanción de la SFP, el TFJA la negó esa reparación.

Tras la fuga, el gobierno encarceló de inmediato a Cárdenas en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, por los delitos de evasión de presos y contra la salud.

El hombre permaneció encerrado tres años hasta que, en noviembre de 2018, un tribunal federal de Toluca ordenó su liberación con el argumento de que el exfuncionario no estaba en la cárcel cuando el líder mafioso se dio a la fuga.

A la par, Cárdenas había impugnado la inhabilitación de 10 años que la SFP le impuso en enero de 2016, cuando determinó que el hombre sí “tenía conocimiento de las diversas fallas en los sistemas de seguridad”, era responsable de no otorgar presupuesto a partidas de gastos en equipamiento de seguridad, no activó el “código rojo” de alerta cuando supo de la evasión de su recluso más sensible, y autorizó a Guzmán Loera tener un televisor en su celda.

El exfuncionario nunca llegó a ver el resultado de su impugnación: a principios de 2021 se enfermó de covid-19 y falleció.