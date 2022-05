Dichos contra periodistas "son reprobables" no importa de quien vengan: Julen Rementería

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificó de “absolutamente reprobables” las expresiones de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló nuevos audios de su antecesor en el cargo, en donde el priista dijo que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”.

"No pueden ser expresiones de este tipo, que el propio dirigente del PRI ha dicho otras cosas que no las reconoce como propias, pero más allá de eso, sin entrar en esa polémica, simplemente centrándonos en lo que dicen esas palabras, no importa quién las haya pronunciado, son totalmente reprobables, absolutamente", aseguró.

El panista dijo que "estas apreciaciones, no importa de quien vengan, no las podemos compartir. Nosotros respetamos y mucho al gremio periodístico, al gremio periodístico, a las personas, a los seres humanos que están detrás de una cámara, de un micrófono, a los que tiene esta labor noble, por cierto, de informar, a los periodistas, a las periodistas".

El martes, en su programa semanal “Martes del Jaguar”, la mandataria estatal morenista difundió una grabación en la que el también llamado “Alito” Moreno se refiere a un periodista local.

“Oye, este hijoeputa de Alexandro Arceo, le voy a mentar la madre el lunes… dile que me traiga mi maletín", se escucha en la grabación dada a conocer.

Por otra parte, Rementería afirmó que Morena y sus aliados "saben que su derrota se aproxima, vamos a ganar Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, además de estar dando una dura competencia en Hidalgo y Quintana Roo".