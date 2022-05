Ernestina Godoy pide a capitalinos acusar a policías que desalientan la denuncia de delitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, pidió a los capitalinos “no dejarla con las manos atadas” y denunciar a los policías que desincentivan las denuncias de delitos cometidos en la capital del país.

“Que me lo denuncien, que me digan quiénes son, dónde se los dijeron, de veras, que me lo digan, porque no les estamos permitiendo eso; pero si me lo dan así, en abstracto, que me lo digan y de veras que nosotros investigamos”.

Así respondió la funcionaria a Proceso, a propósito del reportaje “Testimonios ciudadanos: las cifras de Sheinbaum sobre delincuencia, alejadas de la realidad”, publicado en la edición 2377, que circula esta semana y que menciona que elementos policiacos desincentivan a los ciudadanos para denunciar los delitos de los que son víctimas.

Ayer, al término del Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la exdiputada de Morena fue cuestionada sobre los testimonios de víctimas de delitos que no quieren denunciar a los policías –tanto Preventivos como de Investigación–, quienes, con argumentos falsos o advertencias de impunidad y represalias, las desalientan para acudir al Ministerio Público.

“Tengo mecanismos de denuncias anónimas donde, si me piden, yo les protejo la identidad, ¿si? ¡Que no me dejen con las manos atadas, que me ayuden denunciando!”, respondió.

Y presumió que, aunque no haya denuncias, “nosotros todo el tiempo estamos investigando ¿eh?, “Que si un PDI les dijo esto, tengo PDI detenidos, tengo PDI destituidos, suspendidos, en la cárcel”.

Godoy Ramos añadió: “Todo lo que se denuncie, yo lo investigo y muchas veces tengo la oportunidad, por el número de denuncias, de hacer análisis como fenómeno criminal”.

Por último, insistió: “De veras, denuncien, denos información. Toda la información que nos den nos va a ayudar, nos va a dar elementos para ir definiendo acciones, incluso concretas, territoriales y demás”.